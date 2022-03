Publicité pour une eau minérale : "Couvrez ce sein, que je ne saurais voir"

Une nouvelle campagne publicitaire pour l’eau minérale de Spa suscite le débat. On y voit trois photos du modèle Linda Deplacie (61 ans), originaire d'Ypres, les seins nus. Mais les seins ne sont entièrement visibles que sur les publicités dans les journaux et les magazines. Dans l’espace public et dans les gares, comme ici à Antwerpen-Centraal, la photo est coupée juste au-dessus des mamelons.