Quatorze maisons de repos placées sous haute surveillance en Flandre

Il s'agit de treize maisons de repos et de soins et d'un groupe de résidences-services. Ils ont été mis en demeure de remédier à de graves lacunes de fonctionnement, souvent dues à un manque de personnel. Ces établissements seront inspectés au moins deux fois par an. Sans amélioration, ils risquent une suspension ou un retrait de leur reconnaissance.

En publiant ce rapport, l'inspection sanitaire et le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V) souhaitent apporter de la transparence à leur fonctionnement.