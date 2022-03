"L'Empire des lumières" de Magritte mis aux enchères pour plus de 53 millions d’euros

"La série de dix-sept peintures à l'huile, intitulées 'L'Empire des lumières', est la seule véritable tentative de Magritte de créer une 'série' au sein de son œuvre. Les œuvres ont évolué au fil du temps mais ont continué à se parler, tout comme les nuits étoilées de Vincent van Gogh et les nymphéas de Claude Monet", explique Sotheby's.

Les peintures, qui représentent une maison bruxelloise située près du parc Josaphat, ont connu par le passé un succès immédiat auprès du public et des collectionneurs. L'œuvre mise aux enchères aujourd'hui a déjà été exposée à Rome, Paris, Vienne, Milan, Édimbourg, Séoul et San Francisco. Elle a par ailleurs été prêtée au Musée Magritte de Bruxelles de 2009 à 2020.

Le tableau est mis aux enchères dans le cadre de la "Modern & Contemporary Evening Auction" de Sotheby's, qui couvre plus d'un siècle de mouvements artistiques avec des œuvres allant de l'impressionnisme au surréalisme en passant par le pop art. Avant la vente aux enchères, l'œuvre a été exposée dans les galeries Sotheby's à Los Angeles, New York, Hong Kong et Londres.