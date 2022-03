Le gouvernement flamand fait appel aux autorités locales pour l'accueil collectif de réfugiés ukrainiens

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA), le ministre de l’Administration Bart Somers (Open VLD) et le ministre du Logement Matthias Diependaele (N-VA) ont adressé une lettre aux cinq gouverneurs provinciaux flamands et aux bourgmestres des 300 communes de Flandre. Ils soulignent que la guerre a provoqué la fuite de nombreux citoyens ukrainiens qui pourront voyager sans visa dans l'Union européenne. "Personne ne peut prédire exactement combien de réfugiés viendront ici à un moment donné", écrivent-ils. Les ministres comptent toutefois sur un fort afflux dès la semaine prochaine.

L'Union européenne désire par ailleurs activer le mécanisme de protection temporaire, qui donnera immédiatement à ces réfugiés un droit de séjour légal, avec les droits et obligations qui y sont associés. La Commission européenne a mis sur la table la proposition d'activation de la directive mercredi. Les Etats-membres devront alors prendre la décision. Si le feu vert est donné, les réfugiés ukrainiens pourront en principe "sauter la procédure d'asile et d'accueil et se directement rejoindre notre société, nos villes et communes", souligne la lettre du gouvernement flamand.