Peut-on mettre un terme à notre dépendance au gaz russe ? Et si oui, comment ?

Après la compagnie pétrolière et gazière britannique BP et l'entreprise publique norvégienne Equinor, c'est au tour de la britannique Shell de mettre fin à ses activités en Russie. Ces démarches sont une conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. "C’est surprenant", souligne Thijs Van de Graaf, professeur de politique internationale à l’Université de Gand et spécialiste des politiques énergétiques. "Ce sont des entreprises qui sont actives en Russie depuis plus de 30 ans. Elles s'y sont installées au lendemain de la chute de l'Union soviétique et y sont depuis très solidement ancrées."

D’après Thijs Van de Graaf, les entreprises concernées ont pesé leur décision. "Il y a d’une part la crainte d'un préjudice de réputation, et d'autre part, je peux imaginer que les entreprises britanniques ont également ressenti la pression du gouvernement. Dans tous les cas, cela mène à une gueule de bois financière pour ces sociétés. BP doit vendre ses parts dans l'entreprise publique russe Rosneft, qui valent des milliards, et cela ne sera pas entièrement récupéré."

Pour la Russie, le départ des entreprises énergétiques européennes signifie principalement une perte de savoir-faire et de capitaux. Mais qu’en est-il pour nous ? "Je ne pense pas que cela aura un impact sur la production russe de pétrole et de gaz. Toutes les sanctions qui ont été mises en place jusqu'à présent tentent aussi, dans la mesure du possible, d'épargner les exportations de pétrole et de gaz de la Russie."