Quelque 800 manifestants "unis pour la paix" devant le Parlement européen à Bruxelles

Des drapeaux de la Pologne et de la Géorgie flottaient parmi les drapeaux ukrainiens et européens. Alors que la foule scandait des slogans comme "Gloire à nos héros" et "Poutine, rentre chez toi", des manifestants agitaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Stop à la guerre", "Stop Poutine", "Paix" ou "L'Ukraine, c'est l'Europe".

Des députés européens ont ensuite pris la parole. "Nous nous mobilisons pour défendre une nation qui a choisi de faire reconnaître son appartenance européenne", a notamment déclaré l'eurodéputé allemand Michael Gahler. "Je suis convaincu qu'à la fin nous serons victorieux. Arrêtons cette guerre".

La députée européenne lettone Inese Vaidere s'est interrogée: "Qui peut mettre fin la guerre ? Poutine le peut, les Russes et l'armée russe peuvent aussi mettre fin à cette guerre. On vous prie d'arrêter cette guerre. Nous sommes avec l'Ukraine et l'Ukraine a besoin de notre aide à tous".