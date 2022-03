Un mission B-FAST chargée de faire parvenir du matériel humanitaire à la population ukrainienne

La Belgique envoie du matériel humanitaire - de l'équipement de protection et de première nécessité, dont des tentes, des couvertures et des kits sanitaires - à destination de l'Ukraine, agressée par la Russie. Cet envoi se fera via le mécanisme d'aide d'urgence B-FAST, un dispositif interministériel d'intervention en cas de catastrophes à l'étranger, a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères dans un communiqué. "La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population ukrainienne, durant des circonstances très difficiles", ajoute le texte.