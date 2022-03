Brussels Airlines réduit ses pertes mais reste dans le rouge à hauteur de 189 millions d'euros

Si le début d'année 2021 a toujours été plombé par les mesures sanitaires, l'interdiction de voyager a été levée le 19 avril et la demande a commencé à croître dans la foulée.

"La demande estivale a duré plus longtemps que les autres années en raison de l'effet des plans de voyage reportés et du désir de voyager après le verrouillage. Ce pic estival fort et prolongé a permis d'enregistrer un troisième trimestre positif et le premier bénéfice depuis le début de la pandémie", rappelle la compagnie aérienne dans un communiqué.