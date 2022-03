L’œuvre de Magritte "L'empire des lumières" vendue pour un montant record de 61 millions d’euros

Ce tableau de 114,5 par 146 cm a été exposé dans le monde entier à Rome, Paris, Vienne, Milan, Séoul, Edimbourg ou San Francisco, et a été prêté au Musée Magritte à Bruxelles de 2009 à 2020. Sotheby's estime que ce tableau est "sans doute le plus cinématique de toute l'oeuvre de Magritte" soulignant qu'il a même inspiré une scène du film d'horreur "L'Exorciste" sorti en 1973.

Le tableau s'intègre dans une série de dix-sept peintures à l'huile qui "constituent la seule véritable tentative de Magritte de créer une 'série' dans son oeuvre", a indiqué Sotheby's. Cette série a connu un succès immédiat auprès du public et des collectionneurs - avec une première version achetée par Nelson Rockefeller et des exemples aujourd'hui conservés dans la Collection Peggy Guggenheim à Venise, au Museum of Modern Art à New York, à la Menil Collection à Houston au Texas et aux musées royaux des Beaux-arts.