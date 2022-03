La police anversoise met la main sur une bande de trafiquants qui fournissait de la MDMA par colis postaux

L'enquête a débuté en novembre après que les douanes ont intercepté deux colis postaux contenant chacun 5 kilos de MDMA. Les colis avaient été envoyés vers Cali (Colombie) et Miami Beach (États-Unis) par la même personne depuis un bureau de poste d'Anvers.

Une enquête plus approfondie a révélé d'autres envois vers les villes colombiennes de Cali et Medellín. L'un des colis, contenant plus de 2 kilogrammes de MDMA, a été intercepté avec l'aide de la police colombienne. Le second, contenant la même quantité de drogue, a été capté à Brucargo, la zone de fret de l'aéroport de Bruxelles.

La police a pu retrouver la trace du réseau ces derniers mois et a procédé, le 10 février, à six perquisitions simultanées à Anvers, Edegem, Boom, Aartselaar et Elewijt (Zemst). Quatre personnes, âgées de 19 à 36 ans, ont été appréhendées, puis placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Lors des perquisitions, les détectives ont trouvé 16 kilos de MDMA et des quantités plus réduites d'autres drogues comme de la cocaïne, de la kétamine, du LSD et des amphétamines. 5.000 euros en espèces et un pistolet d'alarme ont également été découverts.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de plus en plus de consommateurs commandent leurs stupéfiants en ligne pour les recevoir par la poste, selon la police.