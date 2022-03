Covid-19: il reste 227 patients aux soins intensifs des hôpitaux

Interrogé par VRT NWS, le virologue Steven Van Gucht (photo) ne s’attend pas à ce que les vacances de Carnaval entrainent une hausse significative du nombre de contaminations. "Il y a de plus en plus de contacts de façon générale. De plus en plus de gens retournent sur leur lieu de travail, sans que cela ne se traduise par une hausse des contaminations".

D’après le virologue de l’Institut Sciensano, "cela s’explique par le fait qu’il y a maintenant une large immunité au sein de la population. La baisse du nombre de contaminations pourrait ralentir, comme nous le voyons déjà, pour arriver à un plateau. Mais les vacances de Carnaval n’auront pas beaucoup d’influence", concluait Steven Van Gucht.