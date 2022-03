La Belgique en code jaune dès le 7 mars : le CST suspendu, le masque limité aux transports et soins

"À partir du 7 mars, le baromètre corona passe en code jaune", a confirmé en conférence de presse le Premier ministre Alexander De Croo à l'issue de la réunion du Comité de concertation (Codeco) - sans doute la dernière consacrée à la crise sanitaire, à moins d'un rebond au cours des prochains mois. "Cela signifie que la plus grande partie des restrictions disparaissent", a-t-il ajouté.

Le Covid Safe Ticket et les restrictions vont ainsi disparaître dans le secteur Horeca et dans les événements dès le 7 mars. C'est aussi la fin de la situation d'urgence épidémique et de la phase fédérale du plan national d'urgence déclenché le 13 mars 2020, a ajouté le chef du gouvernement en rappelant combien la Belgique avait souffert du Sars-Cov-2, avec plus de 30.000 morts enregistrés.

Quant au port du masque, il reste obligatoire dans les établissements de soins et dans les transports en commun. Il reste aussi recommandé, notamment dans les espaces intérieurs, en cas d'affluence exceptionnelle et dans les endroits où la distance d'1,5 mètre ne peut être garantie. Le port du masque FFP2 reste aussi recommandé pour les personnes fragilisées et immunodépressives.

Après le congé de détente, à partir du lundi 7 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'enseignement.