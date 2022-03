La KU Leuven crée un fonds d'urgence pour étudiants et chercheurs ukrainiens

"Le monde a été solidaire avec nous lorsque notre université tombait en ruines", rappelle le recteur Luc Sels (photo). "J'appelle maintenant tout le monde à faire preuve de la même solidarité avec les universités, académiciens et étudiants ukrainiens qui en ont besoin".

L'établissement louvaniste prévoit un montant de départ de 150.000 euros et invite tout le monde, membre ou non, à contribuer via son site web. "Ce montant de départ est uniquement destiné à couvrir les premiers besoins. Nous fournirons un complément aux contributions externes. Le montant total sera donc bien plus élevé", précise le recteur Sels.

Cet argent sera utilisé pour loger les chercheurs et les étudiants. L'université veut également donner aux scientifiques ukrainiens la possibilité de poursuivre leurs travaux et employer immédiatement des Ukrainiens par le biais de postes vacants. Les premiers contacts avec des chercheurs et des étudiants ont été établis, et les premières personnes provenant de Kiev et de Kharkov sont en route pour la Belgique.

Quelques sportifs particulièrement liés à la ville de Louvain sont également en route.