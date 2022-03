Les agriculteurs flamands protestent contre l'accord sur les émissions d'azote

Le premier panneau de protestation a été placé ce vendredi matin devant l’entreprise agricole de Dirk Vandecruys à Peer. En 2015, il a fait construire une nouvelle étable. "Nous l’avons fait en respectant les consignes de l’époque. Mais sept ans plus tard, nous allons devoir investir beaucoup d’argent dans des robots à fumier pour réduire encore les émissions d’ammoniac".

Les nouvelles mesures décidées par le gouvernement flamand auront un lourd impact financier sur cette entreprise. "Pareil robot coûte 20.000 euros et nous avons besoin de 5 exemplaires. Nous devons donc subitement débourser 100.000 euros supplémentaires pour pouvoir conserver notre permis environnemental. Si nous ne le faisons pas, nous devrons nous séparer d’un tiers de nos vaches. Ce qui n’est pas viable financièrement", précisait Dirk Vandecruys.

"Il ne reste déjà plus beaucoup d’agriculteurs. Nous voulons que le gouvernement flamand songe aussi à la sécurité alimentaire. A l’heure actuelle, entre 25 et 30% du maïs et du blé proviennent d’Ukraine et de Russie. Et cette importation va disparaitre en grande partie. Je me demande donc comment les Flamands vont encore pouvoir manger à des prix abordables".