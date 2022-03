Les radios de la VRT ont aussi diffusé "Give Peace a Chance" de Lennon pour l’Ukraine

A 8h45 précise, ce vendredi matin, quelque 150 chaines de radios de toute l’Europe ont diffusé "Give Peace a Chance" de John Lennon, pour appeler à la paix en Ukraine. Parmi ces chaines, il y avaient celles de la VRT - Radio 1, Radio 2, Studio Brussel et MNM notamment -, mais aussi les chaines commerciales Q Music et Joe et de nombreuses radios locales indépendantes.