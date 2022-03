Des concerts "Escapades" organisés par des détenus et patients de psychiatrie au Conservatoire de Bruxelles

Au micro de Radio 2 (VRT), l’ancien détenu Koen expliquait ce vendredi qu’il avait choisi "avec d’autres la musique et les artistes pour l’interpréter. Nous avons aussi réalisé les affiches. On découvre ainsi un autre genre de musique, car en tant que détenu on ne connait pas bien la musique classique".

Koen a l’impression que ce projet a élargi son horizon. "C’est toute une expérience, qui vous ouvre l’esprit. C’est passionnant de choisir les morceaux de musique avec des gens qui viennent d’un tout autre secteur. On parle avec des gens qu’on ne rencontrerait sinon jamais. On apprend à écouter les autres, à respecter leurs choix. C’est aussi beau de voir comment les musiciens ne forment plus qu’un avec leur instrument", réagissait Koen.

Il se disait aussi impressionné par la grande salle de concert du Conservatoire royal de Bruxelles. "C’est un lieu magnifique, une salle qui a certainement plus de 100 ans. Je pense que si on en enlevait les rideaux, ils tomberaient en lambeaux", plaisantait l’ancien détenu.