Des subsides pour les entités locales flamandes qui créent des places d’accueil pour les réfugiés ukrainiens

Les autorités régionales flamandes ont annoncé cette mesure - qui vaut pour chaque place d'accueil de trois mois minimum - au cours d'un webinaire donné par les trois ministres à l'adresse des administrations locales, consacré à la situation en Ukraine.

Environ un million d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays depuis l'entrée sur le territoire des forces armées russes, le 24 février. "Tout comme pendant la crise sanitaire, nous faisons appel aux capacités des administrations locales", indique le gouvernement flamand. "Nous soutenons nos villes et communes, notamment sur le plan financier, et nous efforçons de trouver des places d'accueil collectives et durables. Un pays européen est en guerre. Nous devons pouvoir accueillir le mieux possible les Ukrainiens qui se réfugieraient en Flandre", expliquait notamment le ministre-président flamand Jambon (photo) lors d’une interview petit-déjeuner accordée à VRT NWS ce samedi.

Dans cette même interview, le ministre-président estimait que la Flandre doit accueillir 60% des réfugiés ukrainiens qui se présenteront en Belgique, étant donné que la Flandre héberge 60% de la population du pays.