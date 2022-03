La Belgique lance un site pour centraliser l'information sur la situation en Ukraine

Un site d'information sur la situation en Ukraine a été mis en place par les autorités fédérales vendredi. "L'objectif de ce site est de centraliser toutes les informations utiles sur la situation en Ukraine et son impact sur notre pays. Un numéro d'information est également prévu", indiquait un communiqué. Le site est en français, néerlandais, allemand et anglais. Il contient notamment des informations pour les Belges en Ukraine et en Russie, mais aussi pour les Ukrainiens en Belgique et les personnes en fuite. On y trouve également des informations pour les villes et communes souhaitant accueillir des réfugiés ukrainiens, ainsi que pour les particuliers qui veulent proposer leur aide.