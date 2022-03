La Belgique qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe Davis

La Finlande avait pris les commandes (2-1) après qu' Emil Ruusuvuori et Harri Heliovaara aient battu Sander Gillé et David Goffin 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) dans le double plus tôt dans la journée de samedi. David Goffin (photo, à g.) remplaçait Joran Vliegen, le partenaire habituel de Sander Gillé (photo, à dr.). Le spécialiste du double, testé positif au coronavirus vendredi, avait en effet dû déclarer forfait.

Le score était de 1-1 après la première journée vendredi avec la victoire 7-5, 3-6, 6-3 de David Goffin sur Otto Virtanen et la défaite 6-3, 7-5 de Zizou Bergs face à Emil Ruusuvuori vendredi.