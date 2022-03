Wilmès et Mahdi en Pologne "pour manifester la pleine solidarité de la Belgique"

La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (photo) se rendra, ces lundi et mardi, en Pologne afin de "manifester concrètement la pleine solidarité de la Belgique à son partenaire européen face aux difficultés" liées à la guerre en Ukraine. Elle sera accompagnée par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi. Ce dernier avait lancé il y a une semaine l'opération de solidarité #PlaceDispo, via laquelle plus de 22.000 places pour des réfugiés ukrainiens ont déjà été proposées.