En images : le Festival du film d’Ostende récompense le chanteur Arno pour l’ensemble de sa carrière

A l’occasion de la remise de ce prix, la ville d'Ostende avait fait appel à ses habitants et aux fans d'Arno pour former une haie d'honneur au Kinepolis d’Ostende et accueillir Arno en beauté. Une masse de fans s'est ainsi rassemblée sur le tapis rouge pour ovationner l’artiste au son de sa musique.

Arno a ensuite reçu son prix, ce qui a suscité un joli moment d’émotion. "Merci, Merci, pas de guerre, nous sommes quand même tous des Européens", a-t-il déclaré, faisant référence à l’un de ses plus célèbres titres. "Et vive les moules !", a-t-il ajouté en riant. Son intervention a été suivie d'une ovation de l'ensemble du public.

Plus tard dans la soirée, le court-métrage "La vie de Roger" a été projeté, un film dans lequel Arno joue le rôle principal.