Héberger des réfugiés ukrainiens dans des résidences-services : l’idée vient des résidents eux-mêmes

"Ces derniers jours, nous avons reçu de nombreuses demandes de la part de nos membres, c'est-à-dire de centres de soins résidentiels privés et des gestionnaires de résidences-services, pour savoir si nous pouvions jouer un rôle dans l'accueil des réfugiés ukrainiens", explique Johan Staes, directeur-général du VLOZO.

"Ce sont les résidents eux-mêmes qui ont fait cette proposition au conseil d'administration. Car ce sont des personnes qui ont souvent vécu, elles-mêmes la Seconde Guerre mondiale ou ses conséquences. Et qui veulent faire quelque chose pour aider ces réfugiés."

"Nous cherchons donc maintenant à savoir où et combien d'appartements sont vacants", poursuit Johan Staes. "En premier lieu, nous voulons venir en aide aux familles, aux mères avec enfants. Les résidences-services sont parfaites. Mais s'il y a des personnes âgées fragiles parmi les réfugiés, elles peuvent en principe aussi être logées dans des chambres privées dans les centres de soins résidentiels", ajoute Johan Staes.

Johan Staes a déjà indiqué au Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) qu'il pourrait y avoir des appartements et des chambres disponibles dans certaines maisons de repos. La cartographie des possibilités d'accueil collectif est en cours et est réalisée par les autorités locales.