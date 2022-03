"La guerre en Ukraine a fait évoluer la réflexion sur la sortie du nucléaire", estime Alexander De Croo

"La situation actuelle est bien différente que lorsqu'on a pris la décision fin décembre" - quand le gouvernement fédéral avait fixé aux alentours du 18 mars l'échéance pour une décision sur la fermeture définitive de toutes les centrales nucléaires d'ici 2025 ou la prolongation des deux réacteurs les plus récents, Tihange 3 et Doel 4 -, a affirmé Alexander De Croo (Open VLD) lors de l'émission Matin Première de la RTBF-radio.

"Fin décembre, on avait dit: on va regarder les deux éléments qui sont dans l'accord gouvernemental (la sécurité d'approvisionnement énergétique et les prix de l'énergie, NDLR). On avait ajouté en décembre comme facteur le contexte géopolitique", a-t-il complété. Après l'invasion russe en Ukraine lancée le 24 février, "la situation géopolitique a forcément complètement changé", a souligné le chef du gouvernement fédéral.

De Croo a rappelé que si la Russie joue un rôle majeur sur le marché européen du gaz, elle est un fournisseur "pas très important" pour la Belgique. D’après lui, la Russie a montré qu'elle était, comme fournisseur d'énergie, "moins fiable". "Et au niveau européen, il y a toute une démarche de se déconnecter de la Russie d'un point de vue énergie".