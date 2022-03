"Belle, intelligente et soignée": un groupe d'aide aux Ukrainiens reçoit des propositions d’accueil déplacées

Ce groupe Facebook a été créé pour organiser l'aide et le soutien à la population ukrainienne. En raison de l'invasion russe, les hommes ukrainiens sont amenés à rester au pays et défendre leur territoire. Les femmes, les enfants et les personnes âgées fuient en masse vers l'ouest, où les secours commencent à arriver. En Belgique aussi, de nombreuses personnes se proposent pour accueillir des réfugiés, mais certaines propositions s'avèrent sérieusement ambiguës.

Les administrateurs de la page font référence à des hommes qui formulent des souhaits d’accueillir des femmes "honnêtes et de préférence sans enfant, ou ayant des enfants sans problème". On ne sait pas exactement combien de "demandes" de la sorte sont concernées, mais le message lancé par les administrateurs suscite de nombreuses réactions.