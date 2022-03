Un plan d’action contre les comportements transgressifs dans les médias flamands

L'accent du nouveau plan est clairement mis sur la prévention. Les organisations qui souhaitent élaborer une politique en matière de comportements transgressifs ont besoin de lignes directrices claires et concrètes.

C'est précisément la raison pour laquelle le secteur souhaite développer une "toolbox" une boîte contenant des outils concrets adaptés au secteur flamand des médias. Les plus grands acteurs, comme la VRT et le groupe de presse DPG media, qui ont déjà une politique d'intégrité, partageront leur savoir-faire avec les autres acteurs. L'objectif est d'atteindre les 800 employeurs et professionnels du secteur.

En outre, des parcours d'orientation adaptés aux centres culturels ou aux médias seront mis en place et des conseils personnalisés seront fournis. De cette manière, le plan vise à garantir un véritable changement de mentalité dans le secteur des médias. Le ministre flamand des médias, Benjamin Dalle (CD&V), est satisfait du résultat : "C'est un signal très clair du secteur. Il faut un changement culturel réel et profond dans ce secteur. Les choses se sont accumulées ces dernières années. Nous ne pouvons détourner le regard. C'est précisément la raison pour laquelle je pense qu'il est si important que ce plan soit réellement façonné par le secteur lui-même. "

Des programmes d'orientation seront également mis en place pour fournir des solutions sur mesure et une assistance personnelle. Les lignes d'assistance existantes, telles que le numéro 1712, feront également l'objet d'une plus grande publicité auprès de public.

En outre, un rôle important est réservé aux "témoins de comportements transgressifs". Un "système de drapeaux", élaboré précédemment par Sensoa, sera transposé au secteur des médias, afin que chacun sache plus clairement dans quels cas on parle de comportement transgressif et comment il convient de le traiter. Il semble qu'il soit crucial de rendre la question plus ouverte à la discussion. En outre, les entreprises médiatiques s'engagent à fournir des confidents bien formés, accessibles et pouvant travailler en toute confidentialité.