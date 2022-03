Coproduction de la VRT et la RTBF, "1985" en compétition au festival Canneséries

La série "1985" plonge les spectateurs dans l'affaire des tueurs du Brabant. L'histoire démarre lorsque trois amis - Vicky (Mona Mina Leon), son frère Franky (Aimé Claeys) et son meilleur ami Marc (Tijmen Govaerts) - prennent un nouveau départ en déménageant à Bruxelles, afin d'étudier le droit et d'entamer une carrière dans la gendarmerie.

Tandis que leur vie de jeunes adultes et leurs carrières sont lancées, le trio va perdre son innocence et ses illusions lorsqu'il se retrouve au milieu des terribles évènements qui ont choqué une génération et marqué le pays tout entier. A savoir des attaques meurtrières sur des grandes surfaces perpétrées par une bande surnommée "tueurs du Brabant". Une affaire qui reste mystérieuse.

La série a été écrite par Willem Wallyn, scénariste de "All of Us" et "De 16", et réalisée par Wouter Bouvijn, à qui l'on doit "Red Light" et "De twaalf", deux séries précédemment récompensées à Canneseries. Dans cette série bilingue, des acteurs francophones et néerlandophones tiennent les rôles principaux. Parmi eux : Tijmen Govaerts, Tom Vermeir, Peter Van den Begin, Ruth Becquart et Barbara Sarafian.

Le tournage s’est terminé fin 2021, mais la série ne sera diffusée qu’en 2023, par la RTBF et la VRT.