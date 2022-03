De nombreuses plaintes déposées auprès de Kind en Gezin avant le drame à la crèche de Mariakerke

"Kind en Gezin" confirme qu'il y a bien eu des signalements. Pas 30, mais 17 signalements uniques.

"Tout cela est enregistré dans le système pour faire un suivi. L'inspection des soins de santé examine également le système lorsqu'elle prépare l'inspection d'une crèche. Il a donc été suivi de toute façon", a déclaré Nele Wouters de Kind en Gezin dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT).

Elle confirme également qu'il ne s'agissait pas de signalements d'abus : "Il s'agissait de discussions sur le contrat, ou sur le fait que les parents n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment à cause du covid. Ce sont des rapports d'un ordre complètement différent de ce qui s'est finalement passé." Auparavant, "Kind en Gezin" avait déjà admis que d'autres signes d'éventuels mauvais traitements devraient être mieux suivis à l'avenir.

"Kind en Gezin" dément avoir déconseillé aux parents de porter plainte : "Après les faits, nous sommes allés parler à tous les parents. On a dit que nous leur avions conseillé de ne pas déposer de plainte anonyme. Nous avons enquêté pour savoir comment cela s'est produit. Il est effectivement vrai que nous avons déconseillé de déposer des plaintes de manière anonyme. Après tout, si la crèche peut savoir qui a déposé la plainte, vous n'êtes plus anonyme. De plus, si vous déposez une plainte anonyme, vous ne pouvez pas être tenu au courant de l'évolution de l’enquête et l'inspection des soins ne peut pas vous contacter pour vous poser des questions supplémentaires." Kind en Gezin conseille aux parents de toujours signaler toute remarque qu'ils pourraient avoir sur la crèche de leur enfant.

Le cabinet du ministre flamand de la Santé publique, Wouter Beke (CD&V), a annoncé il y a deux semaines qu'un audit allait être mené afin de comprendre pourquoi aucune mesure n'a été prise à la suite des plaintes reçues.

Le 18 février, une petite fille de six mois est décédée à l'hôpital universitaire de Gand d'un traumatisme crânien après avoir été violemment secouée à la crèche "'t Sloeberhuisje" à Mariakerke (Gand). Le père de la gérante de la crèche a depuis été placé sous mandat d'arrêt du chef de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.