Le ministre flamand de l’enseignement supprime les bourses d'études pour les Russes

Nous faisons cela non parce que nous croyons que tous les Russes sont responsables de cette guerre mais parce que nous espérons que ce genre de mesure contribuera à mettre la pression sur les dirigeants en Russie", a expliqué le ministre.

Le ministre ukrainien a adressé un courrier la semaine passée dans lequel il demandait de mettre fin en urgence aux coopérations avec la Russie. La Fédération de Russie sera donc exclue du programme de bourses d'études Master Mind et ne sera plus une destination dans le cadre des échanges étudiants financés par une bourse, de même que l'Ukraine, afin de garantir la sécurité des étudiants et doctorants flamands.

Dans l'opposition, Groen a regretté la décision de Ben Weyts qui frappe des étudiants innocents. Selon les Verts, il faut examiner la façon de soutenir les étudiants et chercheurs critiques en Flandre mais aussi en Russie ou au Bélarus.