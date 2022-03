Les jeunes agriculteurs protestent contre l’accord sur l’azote en Flandre

Des centaines de jeunes agriculteurs et horticulteurs ont protesté ce mardi contre l'accord sur l'azote conclu par le gouvernement flamand. Ils se sont ainsi réunis dans les communes d'origine des ministres Zuhal Demir (Environnement), Jan Jambon (ministre-président) et Hilde Crevits (Emploi, Economie et Agriculture) - à savoir Genk, Brasschaat et Torhout - pour exprimer leur mécontentement. D’après eux, cet accord risque de signer l'arrêt de mort pour toute une génération d'agriculteurs. Les fermiers avaient lancé le 4 mars dernier la campagne d'affichage "Stop de waanzin" ("Arrêtez cette folie") à Peer, dans le Limbourg.