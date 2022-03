Les souverains ont reçu au palais les médaillés olympiques de Pékin

Fidèles à leur habitude de soutenir les sportifs belges, le roi Philippe et la reine Mathilde ont reçu lundi soir au palais royal les athlètes qui ont remporté une médaille aux Jeux Olympiques d’hiver à Pékin, tout récemment, ou qui ont obtenu un diplôme olympique en raison de leur prestation d’exception. Alors que les sportifs arboraient les pulls jaunes de l’équipe olympique belge, la reine était vêtue de rouge et le roi de noir, pour former ainsi un tableau aux couleurs du drapeau belge.