Jan Jambon appelle à une politique de crise coordonnée pour faire face à l'arrivée des réfugiés ukrainiens

Le Parlement flamand organisait, ce mercredi, un débat d'actualité sur la guerre en Ukraine. Le ministre président Jan Jambon a ouvert le débat en condamnant l'invasion russe qu’il a qualifiée de "honte absolue". Ces propos ont été suivis d'applaudissements sur tous les bancs même de l’opposition.

La guerre a déclenché un important flux de réfugiés. Plus de deux millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Selon Jambon, on ne sait pas encore exactement combien de réfugiés arriveront en Flandre. Mais comme les réfugiés sont automatiquement protégés et n'ont pas à demander l'asile, le "flux vers les villes et les villages sera immédiat et massif".

Selon Jan Jambon, de "vastes installations collectives" seront également nécessaires pour accueillir ces réfugiés. Le chef du gouvernement flamand appelle également à une "politique de crise coordonnée à tous les niveaux : fédéral, régional et local".

Le gouvernement flamand a également mis en place sa propre task force à cet effet.

Les défis sont si importants que le ministre président n’a pas brossé un tableau très rose de la situation. Ainsi, ce ne sera pas seulement un défi d'accueillir les réfugiés et de les intégrer dans la société. "Nous devons également veiller à ce que cet afflux puisse avoir lieu sans créer trop de tensions dans notre société. Parfois, notre patience sera mise à l'épreuve", a ajouté Jan Jambon. Selon lui, les temps seront encore "durs, très durs". "Pour le peuple ukrainien et pour les réfugiés ukrainiens en premier lieu. Mais ce sera également difficile pour nous dans les semaines et les mois à venir", a-t-il déclaré.