Ben Weyts prépare un ensemble de mesures pour les enfants de réfugiés ukrainiens

Les réfugiés ukrainiens qui arrivent dans notre pays doivent trouver un logement le plus rapidement possible, mais lorsqu'ils ont des enfants, il est également essentiel que ceux-ci puissent aller à l'école le plus tôt possible.

Le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) a déjà profité des dernières vacances de printemps pour proposer un certain nombre de mesures. Celles-ci seront discutées par le gouvernement flamand et devraient être finalisées dès que possible.

Dans tous les cas, les écoles devront disposer de capacités supplémentaires pour accueillir les enfants ukrainiens. Selon le ministre Weyts, cela peut être fait rapidement. "Nous avons déjà la possibilité de fournir très rapidement des unités mobiles, des salles de classes containers en d'autres termes."

"Ce que nous voulons faire à court terme, c'est de prendre toute une série de mesures et de commencer à en discuter avec les enseignants. Je pense que nous serons confrontés aux problèmes, notamment dans les semaines à venir, mais alors nous serons prêts."