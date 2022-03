Plus d'obligation de quarantaine après un contact à risque intra-familial

Les ministres de la Santé ont également évoqué cinq scénarios possibles pour la poursuite de la campagne de vaccination cette année. Le plus probable prévoit l'administration d'une seconde dose booster à l'automne prochain, au cours d’une grande campagne de vaccination, en commençant par les personnes les plus vulnérables, à savoir les résidents de maisons de repos et les plus de 75 ans.

Ce second booster pourra être administré en même temps que le vaccin contre la grippe aux personnes les plus fragiles, ou à fort risques de contamination (personnel soignant, les immuno-déprimés et les personnes souffrant de comorbidités), indiquait le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke.

"Nous nous tenons prêts, pour le cas où un nouveau variant ferait son apparition et que ce groupe fragilisé devrait recevoir un rappel de vaccination plus rapidement", précisait encore Beke.