Un an après la mise au jour de Sky ECC : 276 nouveaux dossiers ouverts et 888 suspects arrêtés

Le port d'Anvers reste néanmoins une plaque tournante du trafic de drogue. Pour le magistrat, il est crucial de mieux protéger cette infrastructure qui, par ailleurs, "fait vivre l'économie belge", et les personnes qui y travaillent chaque jour. "Nous devons non seulement continuer à saisir les tonnes de cocaïne qui affluent chaque année, mais nous devons aussi atteindre le plus possible les criminels là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie. Les parquets et les services de police devraient pour cela pouvoir coopérer plus facilement avec l'administration fiscale. Cela nécessite une intervention législative", a déclaré Franky De Keyzer.

Ce dernier a également insisté sur la charge de travail que représente une telle affaire pour son office, pour les tribunaux et pour la police. "Si nous voulons que les résultats impressionnants que nous sommes fiers de présenter aujourd'hui soient encore confirmés demain, si notre pays est vraiment sérieux dans sa lutte contre la criminalité organisée, s'il s'agit vraiment d'une priorité parce que nous comprenons enfin que cette forme de criminalité grave met chaque jour sous pression notre modèle de société, alors il est urgent de renforcer les flancs qui sont aujourd'hui les plus sous pression. En ce sens, il n'y a vraiment plus de temps à perdre", a-t-il affirmé.