Jérémie Makiese représentera la Belgique au concours Eurovision à Turin avec "Miss You"

Le titre en anglais "Miss You"a été diffusé pour la première fois jeudi matin sur la chaîne francophone Vivacité et sur les radios de la VRT. "Miss You" est un mélange de pop, de classique, de hip-hop et de soul. Né à Anvers de parents congolais, Jérémie Makiese est bilingue français néerlandais. Depuis l'âge de six ans il habite à Bruxelles. Il joue aussi au football et vient de signer un contrat d’un an en tant que gardien de but avec l’Excelsior Virton en D1B.