La crèche controversée de Schoten perd sa licence et doit fermer définitivement

Après une plainte concernant la crèche De Vlindertjes van Elshout en février dernier, Kind en Gezin a décidé de suspendre sa licence pendant deux mois à partir du 1er mars. La nouvelle a fait grand bruit lorsqu'il s'est avéré que la responsable avait déjà été condamnée pour maltraitance d'enfants il y a quelques années.

La responsable n'était pas d'accord avec cette décision et a déposé un recours. Hier, la garderie a rouvert ses portes et aujourd'hui, des enfants étaient également présents. Selon l'avocat de la crèche, Kind en Gezin a communiqué de manière incorrecte sur le déroulement des événements. Selon l'avocat Nico Vissers, "il n'y a pas de nécessité urgente de fermer la crèche et rien n'indique que la sécurité et la santé des enfants étaient mises en danger".

Kind en Gezin a finalement décidé, ce jeudi, de retirer complètement la licence de la crèche. "Nous avions entendu dire que l'exploitant avait décidé unilatéralement de rouvrir les portes", déclare Nele Wouters, porte-parole de Kind en Gezin. "Les parents nous ont également confirmé que le responsable avait toujours des contacts avec les enfants, malgré l'interdiction de contact imposée par la Cour d'appel."

"Cela nous a fait prendre conscience que le gestionnaire n'était pas assez fiable pour organiser encore la garde des enfants. C'est pourquoi nous avons décidé de supprimer l'agrément pour la garde d'enfants." Cela signifie que la crèche doit fermer ses portes immédiatement".

La crèche de Schoten n'est pas la première à rencontrer des problèmes. C'est d’ailleurs la raison pour laquelle le Parlement flamand a décidé de mettre en place une commission d'enquête.