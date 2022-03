La crèche controversée de Schoten rouvre ses portes malgré la suspension de Kind en Gezin

Après une plainte concernant De Vlindertjes van Elshout en février, Kind en Gezin a décidé de suspendre d'urgence la crèche à partir du 1er mars. La nouvelle a fait grand bruit lorsqu'il s'est avéré que la gérante de la crèche avait déjà été condamné pour maltraitance d'enfants il y a quelques années. En raison de cette suspension, la crèche a dû rester fermée pendant deux mois, mais elle a rouvert ses portes hier. C'est ce qu'écrit De Standaard et l’information a été confirmée à la rédaction de la VRT.

"Il nous est extrêmement pénible d'apprendre que cette crèche a rouvert ses portes", déclare Nele Wouters de Kind en Gezin. "Nous ne nous attendions pas à cela et nous le regrettons profondément. Nous avons contacté la commune de Schoten pour qu'elle rédige un ordre de fermeture." La crèche s'est opposée à la fermeture et affirme qu'elle peut rouvrir entre-temps, mais cela n'est pas exact selon Kind en Gezin. "Ce n'est pas possible car ils ont été fermés en urgence".

Kind en Gezin se tourne donc maintenant vers la commune, mais selon Iefke Hendrickx (N-VA), échevine de l'Aide à l'enfance à Schoten, émettre un ordre de fermeture n'est pas si évident. "Il y a beaucoup de procédures légales et c'est une situation très confuse", a-t-elle déclaré à Radio 2 Antwerpen. "Nous n'avons jamais connu cela auparavant et nous devons examiner cette question de manière approfondie. Nous allons d'abord avoir une discussion avec la crèche et Kind en Gezin."