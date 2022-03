Sammy Mahdi : "Nous n'abandonnerons pas les réfugiés ukrainiens"

Le gouvernement fédéral, les Régions et les Communautés se sont concertés dans la matinée de jeudi pour coordonner l'accueil de ces réfugiés qui constituera le plus grand défi qu'a connu l'Europe depuis la IIe Guerre mondiale. Le fédéral se chargera de l'accueil de crise, l'enregistrement et l'hébergement d'urgence. Actuellement, cet enregistrement se déroule à Bruxelles. Le Palais 8 du Heysel sera utilisé à cet effet dès la semaine prochaine et fonctionnera en complément de celui ouvert à l'ancien institut Jules Bordet, mais il faudra aussi décentraliser cette mission dans d'autres villes, a assuré le secrétaire d'Etat.

Pour l'hébergement d'urgence, une discussion "avancée" est en cours avec un partenaire privé en vue de libérer rapidement plusieurs milliers de mètres carrés à Bruxelles. Les entités fédérées ont confirmé, de leur côté, leur engagement à travailler avec les communes en vue d'organiser un accueil plus structurel. Il s'agit de trouver des logements réguliers aux Ukrainiens qui rejoindraient la Belgique. L'une des questions qui se posent en particulier est celle de l'enseignement, qualifiée de "défi titanesque" puisque de nombreuses personnes qui arrivent d'Ukraine sont des enfants.

Le nombre de réfugiés ukrainiens accueillis par jour s'élève en moyenne à pas moins de 2.000 personnes et, vu la situation sur place et le nombre d'Ukrainiens qui quittent leur pays, ces chiffres sont appelés à encore augmenter. Le défi est colossal pour la Belgique comme pour le reste de l'Union européenne, et dépassera ce qui s'était produit durant la crise syrienne, commentait-on à bonne source.

De nombreuses questions ont été adressées au secrétaire d'Etat et au Premier ministre, Alexander De Croo, à l'ouverture d'une séance avancée d'une heure pour permettre au chef du gouvernement de se rendre ensuite à Versailles pour un sommet informel des dirigeants des 27. Pour beaucoup de députés, la crise ukrainienne doit fournir l'occasion à l'UE de franchir de nouvelles étapes. Le Premier ministre se tient lui aussi sur cette ligne.

"L'Europe, dans les moments difficiles qu'elle a connus ces dernières années, quand on lui a demandé de prendre le lead, est parvenue à le faire", a-t-il souligné.

La séance à la Chambre a commencé par un hommage de l'assemblée aux victimes de la guerre en Ukraine. Les députés ont observé une minute de silence en présence de deux représentants du pays à Bruxelles, le chargé d'affaires, Yehor Pyvovarov, et la conseillère Natalia Anoshyna, qui ont reçu des applaudissements nourris..