Un milliard de vaccins ont déjà été transportés via Brussels Airport

Au total, près de 300.000 doses de vaccins survoleront l'Atlantique à bord de l'appareil. L'ensemble de la cargaison, ainsi que 1.120 kilogrammes de glace sèche, ont été placés dans une boîte réfrigérante, afin de maintenir une température optimale, au sein de la soute. Treize autres compagnies aériennes telles que Sichuan Airlines, Singapore Airlines, DHL et TUI Fly ont également assuré le transport de vaccins pendant la crise sanitaire.

Chaque jour, des vols de vaccins décollent de l'aéroport international vers plus de 60 pays dans le monde, dont le Japon et les États-Unis, les deux destinations principales. Sur le milliard de doses ayant transité par Brussels Airport, 750 millions de doses étaient en exportation et 250 millions en importation.

"Nous sommes fiers de passer le cap du milliard de vaccins transportés via Brussels Airport", se réjouit Arnaud Feist (photo), CEO de l'aéroport de Zaventem. "Nous apportons ainsi notre contribution à la lutte contre le Covid et notre soutien aux programmes de vaccination à travers le monde, et ce depuis le premier vol opéré en novembre 2020".