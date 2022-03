Covid-19 : moins de 2.000 patients hospitalisés mais les admissions se multiplient

Entre le 1 et le 7 mars, 6.930 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 15% par rapport à la semaine précédente. Mais un nombre moins important de tests de dépistage a également été effectué: une moyenne de 32.900 tests ont ainsi été réalisés, soit un recul de 11%. Le taux de positivité affiche 22,4%.

Les tranches d'âge proportionnellement les plus infectées sont celles des personnes âgés de 10-19 ans et des 20-39 ans, avec respectivement 26,8% et 24,8% des tests qui sont revenus positifs.

Le taux de reproduction du virus s'établit à 1,02. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à progresser.

Durant la même période, 17 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-25%), ce qui porte le bilan à environ 30.380 morts depuis le début de la pandémie en Belgique il y a deux ans.

Le 7 mars dernier, 9.222.487 de personnes avaient reçu au moins une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, alors que 9.093.873 de citoyens (soit 79% de l’ensemble de la population) étaient complétement vaccinés. Et 7.050.647 de personnes (61% de toute la population du pays) avaient reçu une 2e dose de rappel (booster). Au total ce sont 25,1 millions de doses de vaccins qui ont déjà été administrées dans nitre pays.