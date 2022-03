Des contrôles préventifs d'alcool et de drogues à bord des bateaux de pêche

Le parquet de Flandre occidentale et la police de la navigation lancent des contrôles préventifs en matière d'alcool et de drogues autour des bateaux de pêche, indique le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne. Previs, le service de protection et de prévention du fonds de la pêche en mer (Zeevisserijfonds), dispose d'éléments indiquant une "consommation importante" de drogues à bord des navires de pêche.