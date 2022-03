Le BANAD Festival propose une cinquantaine de lieux d’exception en 3 week-ends de mars

Ce sont les communes de Bruxelles-Ville, Saint-Gilles, Uccle et Ixelles qui seront explorées au cours du premier week-end (12 et 13 mars) du festival, permettant ainsi de (re)découvrir des joyaux comme le Musée et les Jardins Van Buuren, l’Hôtel Max Hallet, l’Hôtel Solvay et la Villa Empain (photo).