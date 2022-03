De logements sociaux aux villages d’urgence : l’accueil des réfugiés ukrainiens s’organise en Flandre

"Nous allons être confrontés à toute une série de défis et tous les ministres régionaux doivent assumer une part des responsabilités pour y parvenir", indiquait ce vendredi le ministre flamand Bart Somers avant le conseil des ministres régionaux. "Nous sommes vraiment dans la première phase de l’accueil. Au début, c’est inévitablement chaotique". D’après le ministre de l’Intérieur, il y a beaucoup d’efforts fournis et de volontarisme, mais il faudra encore quelques jours ou semaines avant que tout se concrétise.

A l’heure actuelle, on ne peut évaluer combien de réfugiés ukrainiens frapperont aux portes de la Belgique. "On n’a jamais vu pareille opération, et cela nous coûtera beaucoup d’effort. Nous ne savons pas si nous devrons accueillir, au pire, 200.000 personnes", précisait Bart Somers (photo archives).