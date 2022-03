Une commande de 2.000 litres de mazout sera 570 euros moins chère dès samedi

Le nouveau prix maximum du gasoil de chauffage s'élève à 1,1046 euros par litre, pour une commande d'au moins 2.000 litres, annonce ce vendredi le Service public fédéral Economie. Actuellement, il est encore de 1,39 euros par litre, un record.

Le prix maximum pour les commandes de moins de 2.000 litres tombera, lui, à 1,1352 euros par litre samedi, ce qui représente aussi une diminution de plus de 28 cents.

Le gasoil de chauffage est devenu plus cher depuis l'invasion russe en Ukraine du 24 février dernier. Pas vraiment en raison d’une vraie grande pénurie, mais à cause de l’inquiétude et de la spéculation sur les marchés internationaux à propos d’un impact éventuel sur les livraisons. Les prix maximums sont supérieurs à 1 euro par litre depuis le début du mois de mars.

Ce jeudi, le prix du pétrole a également sensiblement baissé. Le gasoil de chauffage suit toujours immédiatement l’évolution des prix du pétrole, au contraire du carburant.

"La baisse des prix est le résultat de la cotation sur le marché international, qui est très instable. Elle fait des bonds énormes. Les prix montent parfois en flèche, avant de retomber aussi vite. La baisse actuelle ne semble, hélas, pas structurelle, parce que le marché est en train de remonter à nouveau. Il est très difficile de prédire ce que l’avenir nous réserve", réagissait la Fédération belge des négociants en carburant.