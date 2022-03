100 jeunes violonistes défilent en musique à Anvers contre la guerre en Ukraine

Vers 10 heures ce matin, une centaine de violonistes de tous âges ont commencé à jouer dans le hall des départs de la gare centrale d'Anvers. Le plus jeune violoniste n'a que 4 ans.

"Nous sommes ici pour montrer que nous ne sommes pas derrière la guerre, sans pour autant faire de politique. Nous avons parlé avec un professeur de violon d'Ukraine et cela nous a vraiment touchés. Ils n'ont nulle part où aller et sont touchés par une guerre que personne ne souhaite", explique Wim Meuris, co-organisateur de l’action et professeur de violon.

La méthode Suzuki a été développée par le violoniste japonais Suzuki. "Aujourd'hui, tous les enfants et les jeunes suivent la méthode Suzuki. Il s'agit d'une méthode japonaise d'apprentissage du violon dans laquelle les enfants commencent à l'âge de 4 ans. Ils apprennent en écoutant, en imitant les sons et en répétant beaucoup. Ils n'ont pas de répertoire fixe, ils ne savent donc pas ce qu'ils vont jouer avant de commencer. Quelqu'un donne le signal de départ et les autres reprennent", explique-t-il.