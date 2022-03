Garde d’enfants : si la Commission d’enquête démontre une faute, Wouter Beke "prendra ses responsabilités"

L'autopsie a révélé que l'enfant, victime d'un traumatisme crânien, est décédé du syndrome du bébé secoué. Le père de la directrice a été arrêté pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, la directrice elle-même a été inculpée. L'affaire a fait grand bruit, car la crèche faisait l'objet de plaintes et de rapports depuis un certain temps.

De nombreuses questions ont aussi été posées à propos d'une information plus récente faisant état de l'autorisation d'exploiter maintenue au bénéfice d'une femme responsable d'une crèche à Schoten, et condamnée pour mauvais traitements infligés à des enfants.