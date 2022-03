Quelque 10 milliards d’euros d’avoirs russes déjà gelés par la Belgique, Vladimir Poutine visé en personne

Le montant des avoirs se décompose comme suit: 2,7 milliards gelés sur des comptes en banque et 7,3 milliards de transactions également gelés.

Il est à remarquer qu'il y a seulement une dizaine de jours, le montant des sommes gelées par la Trésorerie s'élevait "seulement" à 25,5 millions d'euros.

La liste consolidée des personnes et institutions visées est publique et comporte 759 noms - des hommes d'affaires, politiciens, militaires de haut rang, banquiers et... Vladimir Poutine en personne.

La liste a été rallongée, ce mercredi, de 14 nouveaux noms d'oligarques et environ 150 membres de la Douma, le parlement russe.