Selon De Croo, l'impact économique de la guerre en Ukraine sera plus important que celui de la pandémie

Selon Alexander De Croo, l'impact économique de la guerre en Ukraine sera plus important que celui de la crise sanitaire. "Nous nous dirigeons vers des temps économiquement turbulents. Pour les autorités, gérer cela sera plus difficile que de gérer l’impact économique du Covid", a-t-il souligné. "Selon la durée de cette guerre, la vie risque de coûter plus cher. Et prendre des mesures pour protéger au mieux notre population et notre économie sera bien plus complexe que ce que nous avons fait pendant la crise sanitaire".

Le Premier ministre affirme également que les sanctions contre la Russie ont clairement un effet. "L'économie russe s'affaiblit fortement. Et historiquement, vous ne pouvez pas être une puissance militaire si vous n'avez pas de puissance économique", estime-t-il.