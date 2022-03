Solidarité avec l’Ukraine : des centaines de personnes forment une chaîne humaine à Gand

L'action se déroule ce week-end dans plusieurs villes européennes suite à un appel d’Eurocities, un réseau européen de villes, à former des chaînes humaines. Outre Gand, des villes comme Marseille, Bologne, Milan, Nice, Rome, Rotterdam, Turin et Cluj-Napoca ont également répondu présent.

Gand se prépare par ailleurs à accueillir des réfugiés de l'ancien pays du bloc de l'Est. "Nous comptons déjà environ 200 Ukrainiens vivant à Gand, ces derniers jours, 100 autres réfugiés les ont rejoints", a indiqué le bourgmestre Mathias De Clercq (Open VLD).

"Nos services locaux commencent maintenant à passer au crible les plus de 1.000 lieux de résidence qui ont été proposés par le biais de #plekvrij (#placedispo, ndlr), et il est possible que nous devions accueillir encore plus de réfugiés. Mais l'action d'aujourd'hui me renforce dans la conviction que nous pouvons loger ces personnes dans le besoin", conclut-il.