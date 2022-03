Les prix Ensor sont connus : découvrez les films et séries TV flamandes qui ont été récompensées

"Hi My Name Is Jonny Polonsky" d'Otto-Jan Ham et Sjoerd Tanghe et "Het Leven In Kleur" de Karine Claassen et Karel Van Mileghem ont été les gagnants dans les catégories film documentaire et documentaire télé.

L'Ensor du meilleur film pour enfants a été attribué à "Mijn vader is een saucisse" et l'Ensor du film d'animation à "Mijnheer Papier". "Binge Loving" de Thomas Deknop a reçu le prix Ensor du meilleur court-métrage.